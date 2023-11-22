«ВКонтакте» заработал спустя три часа после глобальных сбоев

Днём 22 ноября популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» перестала работать. Пользователи жаловались, что при попытке зайти на сайт с мобильного устройства появлялась ошибка, а с десктопного клиента — сообщение о недоступности сервиса. При обновлении страницы ошибка оставалась на месте и больше ничего не происходило.

Фото: DownRadar

Ближе к вечеру, спустя примерно три часа после глобальных сбоев, «ВКонтакте» снова заработал. Теперь соцсеть исправно работает как с мобильных устройств, так и с декстопного клиента.

О сбоях сообщали не только жители России, но и ближайших стран СНГ. Так, сайт не работал в том числе в Беларуси. Таким образом, судя по всему, ситуация затронула не только РФ, но и ближайшие страны СНГ.

Ранее администрация «ВКонтакте» подтвердила сбой и заявила, что в компании работают над устранением неисправности.