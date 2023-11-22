Дженна Ортега может отказаться от «Крика 7», фильм на грани отмены — слух

На этой недели Мелиссу Барреру отстранили от съёмок седьмой части «Крика». Причиной этому послужили её высказывания на тему израильско-палестинского конфликта — актриса играла роль героини Сэм Карпентер.

Теперь инсайдеры начали сообщать, что актрисы Дженна Ортега («Уэнсдей») и Джасмин Савой Браун («Шершни») поддержат Мелиссу, добровольно отказавшись от участия в съёмках ленты. Если информация подтвердится, то Paramount Pictures может вовсе отменить «Крик 7».

Компания не сможет просто заменить актрис, поскольку все шесть фильмов сюжетно связаны. Сама Paramount Pictures пока никак не прокомментировала данные слухи.

Напомним, мировая премьера «Крик 6» состоялась 10 марта. Выход следующей части франшизы был запланирован на 2025 год.