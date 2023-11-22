Мелиссу Барреру отстранили от «Крика 7» из-за позиции по конфликту на Ближнем Востоке

По информации издания Variety, актрису Мелиссу Барреру отстранили от съёмок в новой части «Крика». Причина — высказывания актрисы на тему израильско-палестинского конфликта. Она сыграла Сэм Карпентер.

Изначально компания Spyglass Media Group отказалась комментировать действия Барреры, однако пресс-секретарь сделала заявление для Variety, в котором разъяснила, что актриса была уволена, потому что её публикации были расценены как антисемитские.

Позиция Spyglass однозначно ясна: у нас нулевая терпимость к антисемитизму или разжиганию ненависти в любой форме, включая ложные ссылки на геноцид, этнические чистки, искажение Холокоста или что-либо другое.

При этом режиссёр «Крика 7» Кристофер Лэндон отметил, что Spyglass не стала беседовать с ним по поводу отстранения Барреры из фильма.