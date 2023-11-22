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Бумыч вместе с C9 выиграл у NAVI на BLAST — это его первый матч против бывшей команды

Бумыч вместе с C9 выиграл у NAVI на BLAST — это его первый матч против бывшей команды
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Российский состав Cloud9 по CS 2 победил Natus Vincere в стартовом матче глобального турнира BLAST Premier: Fall Final 2023 в Копенгагене.

Коллектив Кирилла Boombl4 Михайлова оказался сильнее на карте Anubis (13:11), затем уступил NAVI на Ancient (9:13), но в решающем сражении на Inferno вырвал победу — 13:9.

CS 2. BLAST Premier: Fall Finals 2023 . Группа A. 1-й тур
22 ноября 2023, среда. 14:10 МСК
Cloud9
Окончен
2 : 1
Natus Vincere

Теперь C9 сразятся за посев в плей-офф с FaZe Clan, а NAVI предстоит встреча на вылет с Ninjas in Pyjamas. Оба матча состоятся завтра, 23 ноября.

Для самого Бумыча победа над NAVI стала особенно важной. Это первая встреча российского капитана против своей бывшей команды, с которой он победил на мэйджоре в Стокгольме и в ряде других топ-турниров. Весной прошлого года он покинул Natus Vincere после скандала, а недавно вернулся на топ-уровень, в ноябре примкнув к Cloud9.

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