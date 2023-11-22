Бумыч вместе с C9 выиграл у NAVI на BLAST — это его первый матч против бывшей команды

Российский состав Cloud9 по CS 2 победил Natus Vincere в стартовом матче глобального турнира BLAST Premier: Fall Final 2023 в Копенгагене.

Коллектив Кирилла Boombl4 Михайлова оказался сильнее на карте Anubis (13:11), затем уступил NAVI на Ancient (9:13), но в решающем сражении на Inferno вырвал победу — 13:9.

Теперь C9 сразятся за посев в плей-офф с FaZe Clan, а NAVI предстоит встреча на вылет с Ninjas in Pyjamas. Оба матча состоятся завтра, 23 ноября.

Для самого Бумыча победа над NAVI стала особенно важной. Это первая встреча российского капитана против своей бывшей команды, с которой он победил на мэйджоре в Стокгольме и в ряде других топ-турниров. Весной прошлого года он покинул Natus Vincere после скандала, а недавно вернулся на топ-уровень, в ноябре примкнув к Cloud9.