Видеокарта RTX 4090 может подорожать в России до конца года

Газета «Известия» сообщила, что цены на топовую видеокарту компании NVIDIA — RTX 4090 — до конца года могут увеличиться на 10-15%. Информация поступила от российских ритейлеров.

Согласно данным, причина повышения цен на устройства в том, что США запретили поставки графических адаптеров в несколько стран мира. Санкции начнут действовать с 17 ноября.

На динамике ценообразования сказывается в том числе нехватка этих адаптеров. Такая ситуация приводит к росту стоимости данного товара

По данным генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, цены на графические адаптеры вырастут на 10%. В то же время аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что стоимость RTX 4090 увеличится не более чем на 7%.

Повышение цены произойдёт в любом случае, а вот на сколько точно, узнаем в этом или следующем месяце.