Актёра Джейми Фокса обвинили в сексуальном насилии

Издание Variety сообщило, что актёра Джейми Фокса, известного по «Джанго освобождённому» и «Соучастнику», обвинили в сексуальном насилии. Истцом выступила женщина Джейн Доу.

Она утверждает, что в 2015 году пересеклась с актёром в баре Марка Бирнбаума в Нью-Йорке. Подруга Джейн Доу попросила Фокса сделать фото, на что он согласился. После этого актёр сказал Джейн, что у неё «тело супермодели».

Женщина отмечает, что затем он взял её за руку и отвёл в более уединенную часть крыши, где стал трогать её за грудь. Как утверждает Джейн Доу, Фокс также опустил свою руку ей в брюки. Сама женщина пыталась уйти, но актёр не отпускал её. В иске утверждается, что охранник был свидетелем этой ситуации, но не вмешался. Затем к Доу подошла подруга, а Фокс быстро ушёл.

По словам Доу, этот случай нанёс ей тяжёлую моральную травму, которую она отрабатывала со специалистами. Женщина также хочет привлечь к ответственности охранника и владельца бара Марка Бирнбаума.

Джейми Фокс на запрос Variety пока не ответил.