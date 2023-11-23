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«Молчание — не для меня»: Мелисса Баррера — о своём отстранении от фильма «Крик 7»

«Молчание — не для меня»: Мелисса Баррера — о своём отстранении от фильма «Крик 7»
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На днях стало известно, что актрису Мелиссу Барреру отстранили от «Крика 7» из-за её высказываний по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Мнение Барреры посчитали антисемитским.

После случившегося отреагировала и сама Баррера. Она заявила, что осуждает исламофобию и антисемитизм. Также она считает, что нельзя осуждать группы людей за их принадлежность к определённой расе.

Молчание — это не для меня. В первую очередь я осуждаю антисемитизм и исламофобию. Я осуждаю ненависть и предрассудки любого рода в отношении любой группы людей. Я продолжу выступать за тех, кто в этом больше всего нуждается, и продолжу выступать за мир и безопасность, за права человека и свободу.

По словам актрисы, абсолютно каждый человек на Земле заслуживает к себе правильного отношения со стороны других людей.

Каждый человек на этой земле — независимо от религии, расы, этнической принадлежности, пола или социально-экономического статуса — заслуживает равных прав человека, достоинства и, конечно же, свободы.

После новостей об отстранении Барреры стало известно об уходе из «Крика 7» Дженны Ортеги.

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