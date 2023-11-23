Left 4 Dead 2 вышла так быстро из-за еле работающей Left 4 Dead

В 2008 году вышла Left 4 Dead — культовый командный шутер про уничтожение зомби от Valve. Экшен оказался невероятно популярным, однако уже через год авторы выпустили вторую часть, полностью прекратив поддержку оригинальной игры. Это необычный случай для индустрии, когда сиквел создают в столь короткие сроки.

Разработчик обеих частей Чет Фалишек рассказал, почему так произошло. По его словам, первая Left 4 Dead работала, скорее, вопреки усилиям авторов — при малейшем изменении в игре появлялась куча багов, персонажи проваливались сквозь текстуры, а о поддержке проекта не могло идти и речи. Поэтому разработчики решили сразу же приступить ко второй части, интегрировав в неё кампанию из первой игры.

Я не думаю, что люди понимали, насколько сломанным был движок Left 4 Dead. Он загружал каждую карту в фоновом режиме по несколько раз. Left 4 Dead была настолько хрупкой вещью, что никто не хотел к ней прикасаться. Мы бы не смогли поддерживать первую часть так, как мы в итоге развивали сиквел, не переписав код.

Left 4 Dead 2 вышла в ноябре 2009 года и стала по-настоящему культовым проектом. Спустя 14 лет после релиза ежедневный онлайн в Steam превышает 25 тыс. человек.