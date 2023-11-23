Представлены чехлы для iPhone, из которых можно вырастить растение

Компания iGreen представила новые чехлы для iPhone. Их главная фишка — семена различных растений, которые находятся прямо в аксессуаре.

Процесс работает так: нужно снять чехол с гаджета и посадить его в горшок с землёй. Через какое-то время растения начнут прорастать. Делать это надо строго под углом в 30 градусов, чтобы, например, цветку ничего не мешало.

В компании отметили, что этот чехол был создан в результате двухлетних исследований и разработок материалов.

Полученный материал уникален как своей способностью обеспечивать прочность и гибкость, необходимые для наилучшей защиты смартфонов, так и своей способностью отлично сочетаться с влагой и землёй.

Пока что есть три типа чехлов: зелёный, голубой и жёлтый. Каждый из них позволит вырастить определённое растение.

Фото: iGreen

Фото: iGreen

Фото: iGreen

Фото: iGreen

Компания iGreen создала чехлы для iPhone 13 Pro, 14 Pro и 15 Pro. Цена чехла — $ 19 (примерно 1,7 тыс. рублей).