Звезда Top Gear Джеймс Мэй: автошоу нужно переосмыслить в новом формате

На днях британская компания BBC объявила о закрытии культового автошоу Top Gear. В ближайшее время телеканал не планирует возвращаться к производству сериала, решив взять от него длительную паузу. Шоу стабильно теряло в рейтингах последние восемь лет и сменило две команды ведущих, а последней каплей для авторов стала тяжёлая авария актёра Фредди Флинтоффа в конце 2022 года.

Пик популярности Top Gear пришёлся на эпоху знаменитого трио: Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда. Команда вела передачу с начала 2000-х по 2015 год, придумав свой стиль, викторины и многое другое. И сейчас программе нужны серьёзные изменения, считает Джеймс Мэй.

Если честно, мне кажется, что Top Gear необходимо переосмыслить. Пришло время нового формата и нового подхода к теме, потому что эта тема никогда не была настолько интересна с тех пор, как был изобретён автомобиль.

Сейчас Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд ведут собственное автомобильное шоу для Amazon — The Grand Tour.