Культовое автомобильное шоу Top Gear закрыли после опасной аварии

Британская компания BBC объявила о закрытии культового автошоу Top Gear. В ближайшее время телеканал не планирует возвращаться к производству сериала, решив взять от него длительную паузу.

Создание Top Gear остановили в декабре 2022 года, когда ведущий Фредди Флинтофф попал в серьёзную аварию на съёмках 34-го сезона и получил черепно-мозговую травму. После этого BBC выплатила артисту около 9 млн фунтов, приостановив производство телепередачи. Судя по всему, продюсеры так и не увидели выгоды в ближайшем возвращении и отложили проект в долгий ящик.

Top Gear выходил с 1977 года и приобрёл большую известность в начале 2000-х, когда передачу вели Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд. В 2015 году BBC уволила Кларксона за его высказывания — вместе с ним ушли его соведущие и бессменный продюсер Энди Уилман. Сейчас они ведут другую автопередачу — The Grand Tour.