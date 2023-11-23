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Вышел первый трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» — премьера в декабре

Вышел первый трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» — премьера в декабре
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Кинокомпания «Вольга» представила трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли». Премьера анимационного проекта в России состоится уже 28 декабря во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было ещё давным-давнее? Трём богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алёша Попович с Князем и конём Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное — узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

«Три богатыря и Пуп Земли» расскажет о новых приключениях знаменитых киногероев. Это будет уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы. Кроме того, по франшизе также запланирован и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.

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