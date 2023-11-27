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«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо когда выйдет в онлайне, где смотреть

Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо выйдет в онлайне 25 января
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Как стало известно порталу World of Reel, фильм «Убийцы цветочной луны» станет доступен в онлайне уже 25 января. В этот день картина с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро выйдет в формате 4K Blu-ray, Blu-ray и DVD и в сторонних сервисах, однако в сервисе Apple TV+ цифровой релиз должен состояться ещё раньше.

События «Убийц цветочной луны» разворачиваются в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

За месяц проката лента заработала около $ 150 млн при бюджете в $ 200 млн. Картина с Леонардо Ди Каприо уже вряд ли окупится в кино, однако Apple наверняка отобьёт все затраты после релиза в онлайне.

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