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Фанат «Скайрима» уничтожил всё живое в игре — геймеру пришлось убить 5,4 тыс. существ

Фанат «Скайрима» уничтожил всё живое в игре — геймеру пришлось убить 5,4 тыс. существ
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Пользователь Reddit под ником Amelix34 рассказал, что смог убить всех живых существ в своей любимой игре The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Геймер рассказал, что всего истребил более 5,4 тыс. NPC — в их число вошли 3310 человек, 693 животных, 401 существо, 947 единиц нежити, 55 даэдров и 98 автоматонов. После этого награда за жизнь выросла до 267 тыс. золотых, но пользователи в теме признали, что на неё всё равно больше некому претендовать.

Несколько лет назад на Reddit уже был подобный пост: тогда пользователь Jaeinskyrim утверждал, что для выполнения задачи ему пришлось уничтожить 2201 NPC и 2400 различных существ. На этом фоне достижение Amelix34 выглядит более правдивым, но проверить его пока не удалось.

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