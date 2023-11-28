Ни один фильм Disney в 2023 году не собрал в прокате $ 1 млрд — впервые за 10 лет

В год своего столетнего юбилея компания Walt Disney Company установила неприятный антирекорд. Впервые с 2014 года (без учёта времён пандемии коронавируса) ни один фильм, выпущенный компанией, не смог преодолеть отметку в $ 1 млрд по сборам в кинотеатрах.

При этом четыре года назад у Disney вышло сразу семь фильмов, каждый из которых смог заработать больше миллиарда. В 2023 году ближе всех к успеху была лента «Стражи галактики. Часть 3», но заключительная часть трилогии похождений Питера Квилла собрала только $ 845 млн.

По суммарному объёму Disney продолжает лидировать на рынке, несмотря на провалы уровня «Индианы Джонс и колеса судьбы» и «Капитана Марвел 2» — фильмы компании собрали более $ 4 млрд в 2023 году.