Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики PUBG Battlegrounds представили новую карту «Рондо» — она выйдет 6 декабря

Разработчики PUBG Battlegrounds представили новую карту «Рондо» — она выйдет 6 декабря
Комментарии

Авторы популярной игры PUBG: BATTLEGROUNDS представили новую карту во время чемпионата мира PUBG Global Championship 2023 в Таиланде.

Новая локация «Рондо» выполнена в азиатском стиле с подходящими по сеттингу строениями, рельефом и растительностью. Разработчики показали отдельные области на карте стандартного размера (8 x 8 км), погони на машинах и позиции для перестрелок с противниками.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PUBG Corporation.

Релиз карты «Рондо» в PUBG на ПК состоится 6 декабря, на консолях Xbox One и PlayStation 4 — 14 декабря.

Сейчас в «королевской битве» доступны четыре основные карты, актуальные для всех основных режимов: это «Эрангель», «Мирамар», «Викенди» и «Санок».

Материалы по теме
Бывшие ветераны Ubisoft создают для владельца PUBG аналог «Ведьмака»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android