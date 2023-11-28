Разработчики PUBG Battlegrounds представили новую карту «Рондо» — она выйдет 6 декабря

Авторы популярной игры PUBG: BATTLEGROUNDS представили новую карту во время чемпионата мира PUBG Global Championship 2023 в Таиланде.

Новая локация «Рондо» выполнена в азиатском стиле с подходящими по сеттингу строениями, рельефом и растительностью. Разработчики показали отдельные области на карте стандартного размера (8 x 8 км), погони на машинах и позиции для перестрелок с противниками.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PUBG Corporation.

Релиз карты «Рондо» в PUBG на ПК состоится 6 декабря, на консолях Xbox One и PlayStation 4 — 14 декабря.

Сейчас в «королевской битве» доступны четыре основные карты, актуальные для всех основных режимов: это «Эрангель», «Мирамар», «Викенди» и «Санок».