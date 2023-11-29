Провальная трилогия ремастеров GTA выйдет на iOS и Android в декабре — только на Netflix

Rockstar Games анонсировала мобильный порт трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, в которую входят GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Все три проекта выйдут уже 14 декабря и будут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Netflix.

Судя по всему, мобильные версии скандальной трилогии GTA будут доступны исключительно подписчикам сервиса — отдельно приобрести их будет нельзя. Помимо App Store и Google Play, трилогия также будет доступна в самом приложении Netflix во вкладке «Игры».

Ремастер Grand Theft Auto: The Trilogy вышел осенью 2021 года и стал самым скандальным релизом в истории издательства Take-Two. Все три игры до сих пор страдают от гигантского количества багов, неверных пропорций персонажей и многих других ошибок.