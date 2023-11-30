Все главные актёры хоррора «Чёрный телефон» вернутся к своим ролям в продолжении

Издание Deadline сообщило, что весь основной актёрский состав первой части хоррора «Чёрный телефон» вернётся к своим ролям в сиквеле.

Ожидается, что Итан Хоук вновь сыграет маньяка, Мэйсон Темз вернётся к роли мальчика Финни Блейка, а образ Терренса Блейка вновь воплотит Джереми Дэвис.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В фильме рассказывалось про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он похитил мальчика Финни Блейка и, казалось бы, что надежды на спасение нет, однако с героем отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы убийцы, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.

Премьера картины состоится 27 июня 2025 года. Съёмки ещё не начались.