Глава Disney Боб Айгер прокомментировал провал фильма «Капитан Марвел 2»

Во время своего недавнего выступления глава Disney Боб Айгер поговорил про последние проекты компании и их неудачи. По словам Айгера, в последнее время Disney работала на количество, а не качество, поэтому это так плохо сказалось на различных проектах компании, включая фильмы Marvel Studios.

Айгер подчеркнул, что впредь Disney будет заниматься только теми сиквелами, которые действительно необходимы.

Качество требует внимания. Чтобы обеспечить качество, нужен контроль. Количество в нашем случае разбавило качество — и Marvel сильно пострадала от этого.

Также Айгер прокомментировал и провалившийся фильм «Капитан Марвел 2». По его словам, за фильмом банально не уследили студийные боссы. Одной из проблем Айгер назвал пандемию COVID-19.

Фильм «Капитан Марвел 2» снимался во время COVID, на съёмочной площадке не было такого пристального контроля от руководителей, которые должны следить за всем.

По словам главы Disney, с момента своего возвращения он старается вернуть компании былое величие, делая различные проекты всё лучше и лучше. Это его главная цель.