Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хейден Кристенсен планирует развивать свою актёрскую карьеру за пределами «Звёздных войн»

Хейден Кристенсен планирует развивать свою актёрскую карьеру за пределами «Звёздных войн»
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что звезда «Звёздных войн» Хейден Кристенсен подписал контракт с сообществом Independent Artist Group. Это может означать, что актёр планирует развивать свою карьеру за пределами франшизы.

Как отметило THR, подписание контракта с IAG — это переломный момент, поскольку актёр вновь будет работать с человеком, который заключил с ним контракт, когда он поднимался по карьерной лестнице в «Звёздных войнах» в начале 2000-х.

Эд Лимато и я подписали контракт с Хейденом Кристенсеном в начале его карьеры, и это замечательно — вновь воссоединиться с моим старым другом.

Помимо «Звёздных войн», Кристенсен снимался в лентах «Ограбление по-американски», «Мальчики-налётчики» и других фильмах.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android