Хейден Кристенсен планирует развивать свою актёрскую карьеру за пределами «Звёздных войн»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что звезда «Звёздных войн» Хейден Кристенсен подписал контракт с сообществом Independent Artist Group. Это может означать, что актёр планирует развивать свою карьеру за пределами франшизы.

Как отметило THR, подписание контракта с IAG — это переломный момент, поскольку актёр вновь будет работать с человеком, который заключил с ним контракт, когда он поднимался по карьерной лестнице в «Звёздных войнах» в начале 2000-х.

Эд Лимато и я подписали контракт с Хейденом Кристенсеном в начале его карьеры, и это замечательно — вновь воссоединиться с моим старым другом.

Помимо «Звёздных войн», Кристенсен снимался в лентах «Ограбление по-американски», «Мальчики-налётчики» и других фильмах.