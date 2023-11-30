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Рекомендации каналов и расшифровка голосовых для всех — «Телеграм» получил крупный апдейт

30 ноября разработчики «Телеграм» выпустили для мессенджера очередной крупный апдейт с кучей нововведений. Тезисно перечислили все свежие фишки.

Коротко о главном

Рекомендации каналов

Перепост историй

Видеосообщения в историях

Цвета профиля (для владельцев Premium-подписки )

) Индивидуальные обои для отдельных чатов (для владельцев Premium-подписки )

) Расшифровка речи для всех пользователей (ограничено двумя сообщениями в неделю, если нет Premium-подписки )

) Статистика историй для каналов

Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах

Подсветка кода в сообщениях

Улучшенный просмотр групп с темами

Эффект «щелчка Таноса» на iOS

Подробнее ознакомиться с нововведениями можно на официальном сайте «Телеграма». Страница доступна, в том числе, на русском языке.