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Рекомендации каналов и расшифровка голосовых для всех — «Телеграм» получил крупный апдейт

Рекомендации каналов и расшифровка голосовых для всех — «Телеграм» получил крупный апдейт
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30 ноября разработчики «Телеграм» выпустили для мессенджера очередной крупный апдейт с кучей нововведений. Тезисно перечислили все свежие фишки.

Коротко о главном

  • Рекомендации каналов
  • Перепост историй
  • Видеосообщения в историях
  • Цвета профиля (для владельцев Premium-подписки)
  • Индивидуальные обои для отдельных чатов (для владельцев Premium-подписки)
  • Расшифровка речи для всех пользователей (ограничено двумя сообщениями в неделю, если нет Premium-подписки)
  • Статистика историй для каналов
  • Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах
  • Подсветка кода в сообщениях
  • Улучшенный просмотр групп с темами
  • Эффект «щелчка Таноса» на iOS

Подробнее ознакомиться с нововведениями можно на официальном сайте «Телеграма». Страница доступна, в том числе, на русском языке.

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