Рекомендации каналов и расшифровка голосовых для всех — «Телеграм» получил крупный апдейт
30 ноября разработчики «Телеграм» выпустили для мессенджера очередной крупный апдейт с кучей нововведений. Тезисно перечислили все свежие фишки.
Коротко о главном
- Рекомендации каналов
- Перепост историй
- Видеосообщения в историях
- Цвета профиля (для владельцев Premium-подписки)
- Индивидуальные обои для отдельных чатов (для владельцев Premium-подписки)
- Расшифровка речи для всех пользователей (ограничено двумя сообщениями в неделю, если нет Premium-подписки)
- Статистика историй для каналов
- Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах
- Подсветка кода в сообщениях
- Улучшенный просмотр групп с темами
- Эффект «щелчка Таноса» на iOS
Подробнее ознакомиться с нововведениями можно на официальном сайте «Телеграма». Страница доступна, в том числе, на русском языке.
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