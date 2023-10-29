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«Ответы 2.0» и персональные цвета — «Телеграм» получил крупный апдейт в честь Хэллоуина

«Ответы 2.0» и персональные цвета — «Телеграм» получил крупный апдейт в честь Хэллоуина
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29 октября разработчики «Телеграм» выпустили для мессенджера крупный апдейт в честь Хэллоуина. Собрали для вас основное.

Главное из нового апдейта

  • «Ответы 2.0» — теперь ответы можно отправлять и в другие чаты — например, если пользователь хочет ответить кому-то лично или перенести обсуждение в другую группу или канал. Также появилась возможность цитировать определённую часть сообщения
  • Цитаты в тексте сообщений — появилась возможность оформить любой текст в виде цитаты и добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов
  • Настройки для ссылок — теперь можно располагать предпросмотр ссылки над или под текстом сообщения, менять размер фотографии в нём, а также выбирать ссылку для предпросмотра, если в сообщении их несколько
  • Новое контекстное меню  — оно появляется, когда пользователь отвечает на сообщения, пересылает их или прикрепляет ссылки
  • Персональные цвета (для владельцев Premium-подписки) — пользователи могу задать персональный цвет или комбинацию из нескольких для отображения своего имени, а также отправляемых ссылок и цитат
  • Улучшения историй — пользователи теперь могут перематывать видеоистории и использовать вспышку для селфи-камеры с рядом настроек
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