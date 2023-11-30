«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и в мире

Обновлено: к 20:40 мск приложение начало работать стабильнее.

30 ноября популярный мессенджер с элементами соцсети «Телеграм» перестал работать. При попытке отправить сообщение на десктопном клиенте появляется бесконечная отправка сообщения, а новые записи в каналах и чатах и вовсе перестали подгружаться. По состоянию на 20:20 мск ситуация затронула в основном клиент приложения на ПК.

По данным Downradar, проблемы с «Телеграмом» начались примерно в 20:15 мск. О сбоях сообщают не только жители России, но и всего мира. Таким образом, судя по всему, ситуация затронула не только РФ, и как минимум ближайшие страны СНГ.

Жалобы на работу «Телеграма» по всему миру Фото: Downradar

Администрация сервиса тем временем не комментировала инцидент. Пока неясно, сколько будет появляться эта ошибка и как быстро мессенджер возобновит работу на ПК.