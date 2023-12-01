100 ГБ и GTX 960: опубликованы системные требования Path of Exile 2

Разработчики из студии Grinding Gear Games опубликовали системные требования Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Для запуска понадобится ПК с четырёхъядерным процессором и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 960.

Для комфортной игры потребуется ПК с восьмиядерным Intel или AMD с видеокартой уровня GeForce RTX 2060. Проект займёт целых 100 ГБ на жёстком диске.

Cистемные требования Path of Exile 2

Минимальные системные требования Path of Exile 2

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : четырёхъядерный Intel или AMD с частотой 2,8 ГГц и выше

: четырёхъядерный Intel или AMD с частотой 2,8 ГГц и выше Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 100 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Path of Exile 2

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : восьмиядерный Intel или AMD с частотой 3,6 ГГц и выше

: восьмиядерный Intel или AMD с частотой 3,6 ГГц и выше Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 100 ГБ.

У Path of Exile 2 пока нет точной даты выхода. Разработчики обещают, что сиквел будет гораздо масштабнее оригинала во всём: от локаций до количества противников и уровней прокачки.