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Cистемные требования Path of Exile 2

100 ГБ и GTX 960: опубликованы системные требования Path of Exile 2
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Разработчики из студии Grinding Gear Games опубликовали системные требования Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Для запуска понадобится ПК с четырёхъядерным процессором и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 960.

Для комфортной игры потребуется ПК с восьмиядерным Intel или AMD с видеокартой уровня GeForce RTX 2060. Проект займёт целых 100 ГБ на жёстком диске.

Cистемные требования Path of Exile 2

Минимальные системные требования Path of Exile 2

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: четырёхъядерный Intel или AMD с частотой 2,8 ГГц и выше
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 100 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Path of Exile 2

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: восьмиядерный Intel или AMD с частотой 3,6 ГГц и выше
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 100 ГБ.

У Path of Exile 2 пока нет точной даты выхода. Разработчики обещают, что сиквел будет гораздо масштабнее оригинала во всём: от локаций до количества противников и уровней прокачки.

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