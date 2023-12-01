100 ГБ и GTX 960: опубликованы системные требования Path of Exile 2
Разработчики из студии Grinding Gear Games опубликовали системные требования Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Для запуска понадобится ПК с четырёхъядерным процессором и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 960.
Для комфортной игры потребуется ПК с восьмиядерным Intel или AMD с видеокартой уровня GeForce RTX 2060. Проект займёт целых 100 ГБ на жёстком диске.
Cистемные требования Path of Exile 2
Минимальные системные требования Path of Exile 2
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: четырёхъядерный Intel или AMD с частотой 2,8 ГГц и выше
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ.
Рекомендуемые системные требования Path of Exile 2
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: восьмиядерный Intel или AMD с частотой 3,6 ГГц и выше
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ.
У Path of Exile 2 пока нет точной даты выхода. Разработчики обещают, что сиквел будет гораздо масштабнее оригинала во всём: от локаций до количества противников и уровней прокачки.
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