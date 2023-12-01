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Культовое автомобильное шоу The Grand Tour завершится после пятого сезона

Культовое автомобильное шоу The Grand Tour завершится после пятого сезона
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Пятый сезон знаменитого автомобильного шоу The Grand Tour станет последним. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники в Amazon. По их данным, недавно трио ведущих вернулись со съёмок спецвыпуска в Зимбабве, который и станет финальным аккордом проекта.

Закрытие шоу также подтвердил и Джереми Кларксон, один из ведущих шоу. Он заявил, что обозревает автомобили с конце 80-х и скоро он прекратит это делать. Инсайдеры сообщают, что сама Amazon не собирается отказываться от бренда и уже рассматривает вариант перезапустить проект с новыми ведущими в духе Top Gear.

Мы закончили. Я снимаю обзоры автомобилей на ТВ с 1989 года. Это целых 34 года. И после следующего года я больше не буду этим заниматься.

Шоу The Grand Tour начало выходить в 2016 году на Amazon Prime, а вели его бывшие ведущие Top Gear — Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. За последние семь лет вышло пять сезонов проекта: последние два спецвыпуска выйдут уже в 2024 году. Эпизод в Мавритании появится уже в феврале, а в Зимбабве — до конца следующего года.

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