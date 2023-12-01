Издание «Ведомости» сообщило, что Первый канал перезапустит шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Записи новых выпусков начнутся в этом месяце. Дата возвращения передачи в эфирную сетку пока не раскрывается.

Впервые «Закрытый показ» дебютировал на российском телевидении в 2005 году. Программа транслировалась по ночам сразу после телепремьеры авторских отечественных фильмов. В рамках передачи ленту обсуждали её создатели и приглашённые эксперты, поделённые на противников и защитников.

Самыми резонансными выпусками «Закрытого показа» стали обсуждения фильмов «Груз 200» Алексея Балабанова, «Волчок» Василия Сигарева и «Между» Фрэнсиса Форда Копполы.

Телепередача не выходила в эфир в период с 2013 по 2021 год. Впоследствии авторы сняли два новых выпуска, однако продолжения не последовало.