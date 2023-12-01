Фанаты создали обои по GTA 6 на основе первого постера игры
Практически сразу после появления постера GTA 6 с анонсом даты выхода первого трейлера фанаты создали обои по его мотивам — их можно использовать как на компьютере или планшете, так и на смартфонах. Ими поделился пользователь yi_ero на Reddit.
Обои для смартфонов
Обои для смартфонов
Фото: Rockstar/Reddit
Обои для ПК и планшетов
Обои для ПК и планшетов
Фото: Rockstar
GTA 6 впервые покажут 5 декабря в 17:00 мск — тогда выйдет первый трейлер. События игры развернутся в современном Вайс-Сити, а главных героев будет двое. О чём будет история, похоже, узнаем уже на следующей неделе — как и официальную дату выхода. Судя по отчётам издателя, игра выйдет или осенью 2024 года, или в начале 2025 года.
Главный вопрос, появится ли Grand Theft Auto 6 на ПК одновременно с релизом на консолях.
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