Фанаты создали обои по GTA 6 на основе первого постера игры

Практически сразу после появления постера GTA 6 с анонсом даты выхода первого трейлера фанаты создали обои по его мотивам — их можно использовать как на компьютере или планшете, так и на смартфонах. Ими поделился пользователь yi_ero на Reddit.

Обои для смартфонов

Обои для смартфонов Фото: Rockstar/Reddit

Обои для ПК и планшетов

Обои для ПК и планшетов Фото: Rockstar

GTA 6 впервые покажут 5 декабря в 17:00 мск — тогда выйдет первый трейлер. События игры развернутся в современном Вайс-Сити, а главных героев будет двое. О чём будет история, похоже, узнаем уже на следующей неделе — как и официальную дату выхода. Судя по отчётам издателя, игра выйдет или осенью 2024 года, или в начале 2025 года.

Главный вопрос, появится ли Grand Theft Auto 6 на ПК одновременно с релизом на консолях.