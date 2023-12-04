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Дата выхода трейлера GTA 6 была известна ещё летом — её нашли в GTA Online

Дата выхода трейлера GTA 6 была известна ещё летом — её нашли в GTA Online
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Ещё до первого анонса GTA 6 фанаты постоянно искали намёки от студии Rockstar Games по поводу грядущего анонса. Геймеры следили за каждым апдейтом, внимательно читали описания патчей и старались не пропускать ни единого изменения в GTA Online.

Так, в июне для GTA Online вышел апдейт, в котором появилась таинственная серая футболка с зашифрованным сообщением ONEDAYWEWILLREVEALALL («Однажды мы всё покажем»). Оказывается, она содержала последовательность цифр 12523, что по американскому формату означает 5 декабря 2023 года — день первого трейлера GTA 6.

Таким образом, Rockstar Games действительно оставляет намёки своим фанатам, а первый показ трейлера был запланирован ещё летом 2023 года. Первый ролик GTA 6 покажут 5 декабря в 17:00 мск — возможно, и там будет запрятана какая-нибудь важная для фанатов информация.

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