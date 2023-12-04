Российские игроки из Twisted Minds заняли третье место на чемпионате мира по PUBG

В Бангкоке завершился PUBG Global Championship 2023 — чемпионат мира по «королевской битве» от Krafton с призовым фондом $ 2 млн.

Сильнейшей в мире четвёркой по PUBG: BATTLEGROUNDS стала корейская команда Danawa E-sports, второе место заняла 17 Gaming из Китая. Тройку призёров замкнул российско-украинский квартет Twisted Minds.

Коллектив Александра BatulinS Батулина набрал 125 очков, выиграв два матча в финальной стадии. За третье место Twisted Minds получат $ 280 тыс.

Напомним, другая российская команда не смогла выйти в финал PUBG Global Championship 2023 из-за того, что на их стенде отключилось электричество. Все игроки вылетели из матча и не смогли заработать очков, в итоге Question Mark не хватило трёх баллов до выхода в финал.