На этой неделе: GTA 6, «Слово пацана», The Game Awards, «Аватар», Fortnite и Call of Duty

Ближайшие семь дней пройдут неожиданно громко для фанатов развлекательной индустрии, особенно для любителей видеоигр. Мы решили кратко рассказать, что произойдёт на этой неделе.

Первый трейлер GTA 6

5 декабря, 17:00 мск

Безусловно главным событием станет первый трейлер следующей Grand Theft Auto: с выхода прошлой части прошло уже больше 10 лет. Теперь Rockstar Games наконец-то готова показать, над чем она работала не один год.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Первый сезон Call of Duty: Modern Warfare 3

6 декабря, 21:00 мск

Состоится запуск первого сезона новой Call of Duty, во время которого произойдёт интеграция Modern Warfare 3 и Warzone. В MW3 при этом добавят массу нового контента, включая карты, расширение «Зомби», а в королевской битве появится полностью новая карта и масса геймплейных улучшений MW3.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Новая серия «Слова пацана»

7 декабря, 00:00 мск

Уже шестая серия нашумевшего сериала, постепенно подходящего к концу.

LEGO Fortnite

7 декабря

Новая игра внутри Fortnite — первая в рамках «новой эпохи» франшизы. Фактически Epic Games и LEGO Group сделали собственную версию Minecraft, только с LEGO. Проект будет бесплатно доступен в Fortnite.

Видео доступно на YouTube-канале LEGO Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Avatar: Frontiers of Pandora

7 декабря

Посреди такого буйства создатели The Division выпустят новую игру по мотивам «Аватара» — Avatar: Frontiers of Pandora. Это экшен в открытом мире, события которого каноничны для фильмов: сюжет придумывали вместе с командой Джеймса Кэмерона.

Что касается жанра, то нас ожидает смесь Mirror's Edge и Far Cry.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

The Game Awards 2023

8 декабря, 4:00 мск

Церемония награждения, «видеоигровой «Оскар»», который порадует не только объявлением лауреатов лучших игр 2023 года, но и покажет массу грядущих новинок. Впрочем, чего именно ждать — до сих пор вопрос открытый.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат Джефф Кили.

Rocket Racing

8 декабря

Вторая новинка Fortnite: гоночная игра от создателей Rocket League. Ничего конкретного про неё неизвестно. Детали как раз и раскроют на The Game Awards, после чего игра станет бесплатно доступна в Fortnite.

Rocket Racing Фото: Epic Games

Фестиваль Fortnite

9 декабря

Ещё одна новинка в Fortnite: музыкальная ритм-игра, за создание которой отвечает студия Harmonix. Они же ранее создали Guitar Hero и Rock Band.

Фестиваль Fortnite Фото: Epic Games

Какое событие вы ждёте больше всего? Расскажите в комментариях!