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Стример Мэддисон: GTA 6 в сеттинге «Слова пацана» — это было бы что-то новое и интересное

Стример Мэддисон: GTA 6 в сеттинге «Слова пацана» — это было бы что-то новое и интересное
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Популярный стример Илья Мэддисон раскритиковал трейлер GTA 6. Он признал, что игра может получиться очень хорошей с технической точки зрения, но не ощутил «какого-то вау-эффекта, как от трейлеров четвёртой и пятой частей».

Илье не понравился показанный игровой мир, который он сравнил с перезапуском Saints Row.

Трейлер GTA 6 напомнил дерьмо по типу последнего Saints Row. Мир игры какой-то душный, на экране одни животные. Короче, все современные тенденции деградации на месте. Вот хорошо, что Red Dead Redemption 2 благодаря сеттингу не позволял превратить всё в балаган уродов.

Мэддисон также раскритиковал Rockstar за переизбыток простого юмора и гротескных персонажей, а также вспомнил нашумевший сериал «Слово пацана».

Вот что было бы реально круто, так это GTA 6 в сеттинге «Слова пацана» — это было бы что-то новое и интересное.

Ранее стример вспомнил своё детство и с иронией отметил, что рад возвращению 90-х на российские улицы.

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