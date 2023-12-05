«Слово пацана» побил рекорд по популярности в России, обогнав «Игру в кальмара» в два раза

Отечественный криминальный сериал «Слово пацана» поставил новый абсолютный рекорд по популярности в России. По данным Кинопоиск Pro, проект за неполный месяц уже набрал 3394 балла интереса.

Это в два раза больше, чем у предыдущего лидера «Игру в кальмара» (1566 баллов), который удерживал рекорд более двух лет.

Отмечается, что интерес к «Слову пацана» на прошлой неделе вырос в 2,5 раза на фоне новостей о возможном запрете сериала в России.

Ранее саундтрек «Слова пацана» поднялся на первое место в списке самых популярных песен в приложении Shazam. Пользователи связали это с тем, что авторов композиции из дуэта «АИГЕЛ» по какой-то причине не указали в титрах сериала, и зрители пытаются найти песню самостоятельно.