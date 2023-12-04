Саундтрек из «Слова пацана» — песня АИГЕЛ «Пыяла» — возглавила мировой чарт сервиса Shazam

Композиция «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ», ставшая популярной благодаря сериалу «Слово пацана», поднялась на первое место в списке самых популярных песен в приложении Shazam.

Помимо известности сериала, этому поспособствовало то, что «АИГЕЛ» не указаны в титрах — сами музыканты рассказывали, что осенью попали в список артистов, концерты которых не рекомендованы в РФ.

Из-за этого композицию «Пыяла» зрителям приходится искать самостоятельно через Shazam, который умеет распознавать автора и песню по звуку. Кроме того, некоторые активно искали название, чтобы узнать перевод текста на русский.

Перевод песни Пыяла на русский

Стекло любви швыряешь — пусть смотрит

Стекло подлинного счастья бьёшь, разбиваешь на осколки

Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаз моих свет стыдится

Рука в руке, рука в руке, рука в руке, в руке – осколок стекла

Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза

Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке

Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза

Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке.