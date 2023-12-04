Саундтрек из «Слова пацана» — песня АИГЕЛ «Пыяла» — возглавила мировой чарт сервиса Shazam

Композиция «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ», ставшая популярной благодаря сериалу «Слово пацана», поднялась на первое место в списке самых популярных песен в приложении Shazam.
Помимо известности сериала, этому поспособствовало то, что «АИГЕЛ» не указаны в титрах — сами музыканты рассказывали, что осенью попали в список артистов, концерты которых не рекомендованы в РФ.
Из-за этого композицию «Пыяла» зрителям приходится искать самостоятельно через Shazam, который умеет распознавать автора и песню по звуку. Кроме того, некоторые активно искали название, чтобы узнать перевод текста на русский.
Перевод песни Пыяла на русский
Стекло любви швыряешь — пусть смотрит
Стекло подлинного счастья бьёшь, разбиваешь на осколки
Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаз моих свет стыдится
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, в руке – осколок стекла
Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке
Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке.