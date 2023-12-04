Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Песня Аигел Пыяла – перевод на русский язык с татарского саундтрека из Слова Пацана

Саундтрек из «Слова пацана» — песня АИГЕЛ «Пыяла» — возглавила мировой чарт сервиса Shazam
Аудио-версия:
Комментарии

Композиция «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ», ставшая популярной благодаря сериалу «Слово пацана», поднялась на первое место в списке самых популярных песен в приложении Shazam.

Помимо известности сериала, этому поспособствовало то, что «АИГЕЛ» не указаны в титрах — сами музыканты рассказывали, что осенью попали в список артистов, концерты которых не рекомендованы в РФ.

Из-за этого композицию «Пыяла» зрителям приходится искать самостоятельно через Shazam, который умеет распознавать автора и песню по звуку. Кроме того, некоторые активно искали название, чтобы узнать перевод текста на русский.

Материалы по теме
Трек популярной группы «АИГЕЛ» не указали в титрах сериала «Слово пацана»

Перевод песни Пыяла на русский

Стекло любви швыряешь — пусть смотрит
Стекло подлинного счастья бьёшь, разбиваешь на осколки
Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаз моих свет стыдится
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, в руке – осколок стекла

Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке
Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке.

Материалы по теме
Каким получился сериал «Слово пацана»: делимся впечатлениями от каждой серии. LIVE
Live
Каким получился сериал «Слово пацана»: делимся впечатлениями от каждой серии. LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android