Анджелина Джоли намекнула на последнюю роль в карьере

5 декабря журналисты издания The Wall Street Journal опубликовали большое интервью с Анджелиной Джоли. В ходе общения звезда раскрыла, что в скором времени стартуют съёмки «Малефисенты 3». Актриса намекнула, что роль в будущем фильме может стать одной из последних в её карьере.

Джоли призналась, что мечтает покинуть Голливуд, а также чаще бывать в Камбодже и заниматься благотворительностью. По её словам, она давно перестала посещать светские мероприятия и практически не общается с коллегами.

Если бы я начинала строить карьеру сейчас, то не смогла бы стать актрисой. В начале я и предположить не могла, что стану настолько публичной личностью.

Также Анджелина Джоли уже несколько лет собирается запустить собственный бренд Atelier Jolie. Звезда объяснила, что развитие собственной компании помогло ей отвлечься от развода с Брэдом Питтом в 2016 году. На данный момент актриса ни с кем в отношениях не состоит.