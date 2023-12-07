Опубликованы кадры третьего спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

Компания BBC опубликовала первые кадры третьего спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом. На них изображён сам Доктор, его спутница Донна Ноубл и другие персонажи. Будущая серия получила название «Смешок» (The Giggle).

Напомним, первый спецвыпуск под названием «Звёздный зверь» собрал у экранов телеканала BBC One сразу 5,08 млн — это крупнейший запуск среди драматических сериалов сервиса в 2023 году.

Все три спецэпизода объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва.

Премьера третьего спецэпизода «Доктора Кто» состоится уже 9 декабря.

Первые кадры

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC