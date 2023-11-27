Спецвыпуск к 60-летию «Доктора Кто» стал крупнейшим запуском на BBC в 2023 году

25 ноября состоялась премьера первого спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию сериала. Часовой спецвыпуск под названием «Звёздный зверь» собрал у экранов телеканала BBC One сразу 5,08 млн — это крупнейший запуск среди драматических сериалов сервиса в 2023 году.

Кроме того, это на 1 млн зрителей больше, чем показатели последнего эпизода 13-го сезона шоу с Джоди Уиттакер. Судя по всему, аудитория шоу никуда не делась — многие зрители захотели взглянуть на новые приключения Доктора Дэвида Теннанта и его спутницы Донны Ноубл.

Помимо BBC One, спецвыпуск также транслировался в сервисе Disney+. По нему пока нет никаких данных — возможно, BBC раскроет цифры спустя неделю после выхода — ближе к релизу второго спецвыпуска «Доктора Кто».