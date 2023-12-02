Вышел второй спецэпизод «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом — «Бескрайняя голубая даль»

2 декабря состоялся выход второго спецэпизода «Доктора Кто» под названием Wild Blue Yonder («Бескрайняя голубая даль») к 60-летию сериала. Часовой эпизод уже вышел на телеканале BBC и онлайн-кинотеатре DIsney+. Впоследствии зрителей также ждут ещё один эпизод и рождественский спецвыпуск.

Трейлер-отрывок из второго спецэпизода

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

«Бескрайняя голубая даль» расскажет о новых приключениях 10-го Доктора в исполнении Дэвида Теннанта и его спутницы Донны Ноубл. По сюжету оба персонажа оказываются на неизвестной планете, а космический корабль ТАРДИС куда-то исчез. Теперь героям предстоит выяснить своё местонахождение и вернуться домой.

Все три спецэпизода объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва.