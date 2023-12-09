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Twitch-стримерши начали вести трансляции полностью голыми

Twitch-стримерши начали вести трансляции полностью голыми
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Некоторые Twitch-стримерши нашли новый способ привлечения аудитории на свои каналы. Девушки воспользовались лазейкой в правилах площадки и теперь ведут прямые эфиры полностью голыми.

Стримерши выбирают специальный ракурс, чтобы не было видно их сосков. Модерация Twitch не видит в этом нарушения, поэтому даже выводит подобные стримы на главную страницу.

Фото: asianbunnyx/Twitch

К примеру, стримерше asianbunnyx данный ход позволил привлечь на трансляцию более 11 тыс. человек. Пользователи уже раскритиковали площадку в соцсетях за её одобрение подобных прямых эфиров.

Ранее стримерши придумали другой способ обойти ограничения Twitch и завлечь зрителей своих телом — они запускали стримы из надувных бассейнов в одних купальниках.

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