Twitch-стримерши начали вести трансляции полностью голыми

Некоторые Twitch-стримерши нашли новый способ привлечения аудитории на свои каналы. Девушки воспользовались лазейкой в правилах площадки и теперь ведут прямые эфиры полностью голыми.

Стримерши выбирают специальный ракурс, чтобы не было видно их сосков. Модерация Twitch не видит в этом нарушения, поэтому даже выводит подобные стримы на главную страницу.

Фото: asianbunnyx/Twitch

К примеру, стримерше asianbunnyx данный ход позволил привлечь на трансляцию более 11 тыс. человек. Пользователи уже раскритиковали площадку в соцсетях за её одобрение подобных прямых эфиров.

Ранее стримерши придумали другой способ обойти ограничения Twitch и завлечь зрителей своих телом — они запускали стримы из надувных бассейнов в одних купальниках.