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Вышел третий и финальный спецэпизод «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом — «Смешок»

Вышел третий и финальный спецэпизод «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом — «Смешок»
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9 декабря состоялся выход третьего спецэпизода «Доктора Кто» под названием The Giggle («Смешок») к 60-летию сериала. Часовой эпизод уже вышел на телеканале BBC и онлайн-кинотеатре DIsney+ — это финальная история для Доктора Дэвида Тэннанта, который в конце серии превратится в персонажа Шути Гатва.

Трейлер-отрывок из третьего спецэпизода

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

«Смешок» расскажет о новых приключениях 10-го Доктора в исполнении Дэвида Теннанта и его спутницы Донны Ноубл. По сюжету герои встречают Игрушечника — мощного противника, который готовит настоящее вторжение в Лондон. Роль антагониста исполнил Нил Патрик Харрис, известный по сериалу «Как я встретил вашу маму».

Третий спецэпизод завершит историю 14-го доктора в исполнении Дэвида Тэннанта — на его место придёт звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва. Уже 25 декабря зрителей ждёт рождественский спецэпизод с актёром, а в 2024 году выйдет 14-й сезон.

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