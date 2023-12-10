Вышел трейлер «Нечисти» — хоррора со звездой «Ведьмака» Фрейей Аллан

Кинокомпания STUDIOCANAL International представила трейлер «Нечисть» — хоррора со звездой сериала «Ведьмак» Фрейей Аллан. Картина отправится в международный прокат уже в январе, а до России доберётся уже 22 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале STUDIOCANAL International. Права на видео принадлежат STUDIOCANAL International.

Фильм «Нечисть» расскажет историю девушки Айрис, которая получает старинный дом в наследство от своего отца. Впоследствии героиня выясняет, что в подвале живёт ведьма-оборотень, способная принимать облик умерших людей и говорить от их лица. Ситуацию усугубляет то, что после «сеанса» существо утаскивает на тот свет любого, кто воспользуется её даром.

Помимо звезды «Ведьмака» в фильме также снялись Джереми Ирвин («Боевой конь»), Руби Баркер («Бриджертоны») и другие актёры. Поставил ленту начинающий режиссёр Альберто Корредор.