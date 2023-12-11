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«Барби» оказалась самым популярным фильмом в Google в 2023 году

«Барби» оказалась самым популярным фильмом в Google в 2023 году
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Google на сайте Google Trends рассказала о фильмах, которые искали в поисковике в 2023 году чаще других. Самой популярной лентой оказалась «Барби», а на втором месте — «Оппенгеймер». Также в топ-10 вошли «Звук свободы», «Джон Уик 4», «Всё везде и сразу», «Патхан. Схватка со смертью» и другие.

Важно подчеркнуть, что ленты в топе не обязательно должны были выйти в этом году, как, например, сиквел «Аватара», однако в список попали картины, которые активнее всего искали в Google на протяжении всего 2023 года.

Самые популярные фильмы, которые искали в Google в 2023 году

  1. «Барби».
  2. «Оппенгеймер».
  3. «Солдат».
  4. «Звук свободы».
  5. «Джон Уик 4».
  6. «Аватар: Путь воды».
  7. «Всё везде и сразу».
  8. «Беглецы».
  9. «Крид 3».
  10. «Патхан. Схватка со смертью».
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