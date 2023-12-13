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BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 1
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Чернокожего стримера стали больше смотреть после замены его вебки на белого мужчину

Чернокожего стримера стали больше смотреть после замены его вебки на белого мужчину
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Чернокожий Twitch-стример под ником Just Relax Kid рассказал, что охваты его канала выросли в несколько раз после того, как он заменил видео со своей веб-камеры на изображение белого мужчины. Если раньше записи прямых трансляций набирали максимум несколько сотен просмотров, то после «подмены» их количество возросло до 20 тыс.

Фото: Dexerto/Twitch

После произошедшего многие другие чернокожие стримеры решили тоже опробовать данный метод — результат оказался аналогичным. Затем Just Relax Kid пообщался с журналистами и заявил, что чувствует себя просто ужасно из-за сложившейся ситуации.

Я чувствую себя ужасно… Мне не хочется, чтобы люди чувствовали стыд только за то, кто они есть.

Ранее Twitch-стримерши нашли новый способ привлечения аудитории на свои каналы — они начали вести трансляции полностью голыми.

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