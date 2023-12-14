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На Twitch разрешили стримить стриптиз и другой эротический контент

На Twitch разрешили стримить стриптиз и другой эротический контент
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Платформа Twitch вводит систему маркировки сомнительного контента для стримеров. Теперь авторы прямых трансляций получат больше возможностей для самовыражения, но должны указывать, что их эфир может подойти не всем.

Например, теперь на стриминговой платформе разрешен эротический контент, в том числе танцы, стриптиз, боди-арт в обнажённом виде, демонстрация секс-игрушек, облизывание микрофона и продолжительные поцелуи.

Изменения коснулись и других разделов. Например, создатели контента смогут проводить «алкостримы» и курить в эфире, если соответствующим образом будут маркировать свой контент. При этом употребление тяжёлых наркотиков на стримах всё ещё запрещено, подчёркивает Twitch.

Трансляции с метками «эротический контент», «запрещённые вещества», «видеоигры для взрослых» и «азартные игры» не будут появляться в списке рекомендаций на главной странице, но останутся доступными в общем списке каналов, в блоке подписках и в рекомендациях слева, где не отображаются кадры со стрима.

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