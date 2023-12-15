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В GTA Online впервые добавили животных, но не на ПК

В GTA Online впервые добавили животных, но не на ПК
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Rockstar Games выпустила крупное обновление для GTA Online под названием The Chop Shop. Апдейт добавляет в игру новые автомобили, задания Юсуфа Амира (персонажа из GTA 4), новое оружие и многое другое.

Одним из важнейших нововведений в онлайн-режиме стало появление животных. Теперь пользователи могут наткнуться на дикую жизнь, просто катаясь по городу и по сельской местности. К сожалению, появились они только в некстген-версии проекта на PS5 и Xbox Series — до ПК они так и не добрались. С чем это связано, неизвестно.

Вместе с релизом апдейта Rockstar Games начала модерировать голосовой чат в GTA Online. В ближайшее время разработчики начнут отслеживать грубых нарушителей правил на всех платформах, чтобы «обеспечить безопасность» всех игроков. Какие санкции будут вводить против грубых геймеров, неясно.

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