Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Четвертьфинал
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Call of Duty: Modern Warfare 3 стала временно бесплатной на ПК и консолях

Call of Duty: Modern Warfare 3 стала временно бесплатной на ПК и консолях
Аудио-версия:
Комментарии

14 декабря в Call of Duty: Modern Warfare 3 стартовали бесплатные выходные. До 18-го числа пользователи ПК и консолей смогут загрузить и сыграть в мультиплеер, зомби-режим и Ground War с некоторыми ограничениями.

Так, на протяжении бесплатных выходных геймерам доступны только шесть карт: Terminal, Highrise, Rust, Shipment, Meat, Afghan в режимах Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed и Domination. При покупке игры весь прогресс геймеров перенесётся в полную версию, которая также получила скидку в 30%.

Бесплатные выходные Call of Duty: Modern Warfare 3

Бесплатные выходные Call of Duty: Modern Warfare 3

Фото: Activision

В России для загрузки игры на ПК в Steam и Battle.net необходимо создать аккаунт любого региона, кроме России и Беларуси. На консолях ситуация аналогичная — доступ можно получить с помощью профилей других стран, после чего играть со своего основного аккаунта.

Материалы по теме
Видео
Вышел наш видеообзор Call of Duty: Modern Warfare 3 — аддон или полноценная игра?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android