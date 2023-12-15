Call of Duty: Modern Warfare 3 стала временно бесплатной на ПК и консолях

14 декабря в Call of Duty: Modern Warfare 3 стартовали бесплатные выходные. До 18-го числа пользователи ПК и консолей смогут загрузить и сыграть в мультиплеер, зомби-режим и Ground War с некоторыми ограничениями.

Так, на протяжении бесплатных выходных геймерам доступны только шесть карт: Terminal, Highrise, Rust, Shipment, Meat, Afghan в режимах Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed и Domination. При покупке игры весь прогресс геймеров перенесётся в полную версию, которая также получила скидку в 30%.

Бесплатные выходные Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

В России для загрузки игры на ПК в Steam и Battle.net необходимо создать аккаунт любого региона, кроме России и Беларуси. На консолях ситуация аналогичная — доступ можно получить с помощью профилей других стран, после чего играть со своего основного аккаунта.