Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стала известна дата выхода видеокарт GeForce RTX 4000 Super — СМИ

Стала известна дата выхода видеокарт GeForce RTX 4000 Super — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский портал ITHome опубликовал сроки выхода видеокарт серии RTX 4000 под брендом Super. Их должны представить на конференции Consumer Electronics Show (CES) 2024, а релиз якобы состоится уже до конца месяца.

По данным инсайдеров, NVIDIA представит новую линейку 8 января, после чего 17-го числа выйдет RTX 4070 Super. Спустя неделю в продажу поступит RTX 4070 Ti Super, а в последний день января состоится релиз RTX 4080 Super.

Дата релиза видеокарт RTX 4000 Super от ITHome

  • RTX 4070 Super — 17 января
  • RTX 4070 Ti Super — 24 января
  • RTX 4080 Super — 31 января.

Точные характеристики новых видеокарт всё ещё неизвестны, однако NVIDIA якобы планирует сфокусироваться на росте объёма видеопамяти. Именно по этому показателю ускорители компании серьёзно уступают конкурентам из AMD.

Материалы по теме
NVIDIA остановит производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080 к релизу линейки Super
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android