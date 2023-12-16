Михаил Галустян вернётся к озвучке По в «Кунг-фу Панде 4» в дубляже Red Head Sound

13 декабря состоялась премьера дублированного трейлера мультфильма «Кунг-фу Панда 4». Многие зрители остались недовольны, что в нём панду по имени По озвучил не Михаил Галустян.

Как оказалось, актёр всё-таки исполнит роль персонажа — в эксклюзивном дубляже от студии Red Head Sound.

Фото: Red Head Sound

Михаил Галустян — официальный русский голос По — не озвучил СНГ трейлер «Кунг-Фу Панды 4»… Потому что он озвучит и трейлер, и мультфильм В РОССИИ ЭКСКЛЮЗИВНО в дубляже студии Red Head Sound вместе с остальными, теми самыми голосами героев!

«Кунг-фу Панда 4» расскажет, как герой столкнётся с новым противником, способным принимать формы побеждённых оппонентов. В оригинале к озвучке главного героя вернётся Джек Блэк, который исполнял роль панды по имени По во всех полнометражных картинах и в мультсериале от Netflix.

Мировая премьера анимационной ленты состоится уже 8 марта 2024 года.