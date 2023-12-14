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Михаил Галустян не вернётся к озвучке По в «Кунг-фу Панде 4»

Михаил Галустян не вернётся к озвучке По в «Кунг-фу Панде 4»
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13 декабря состоялась премьера дублированного трейлера мультфильма «Кунг-фу Панда 4». Из ролика стало известно, что Михаил Галустян не вернётся к озвучке По в продолжении — судя по комментариям, многие зрители остались недовольны данным фактом и просят вернуть актёров из предыдущих частей.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Dreamworks.

«Кунг-фу Панда 4» расскажет, как герой столкнётся с новым противником, способным принимать формы побеждённых оппонентов. К озвучке главного героя вернётся Джек Блэк, который исполнял роль панды по имени По во всех полнометражных картинах и в мультсериале от Netflix.

Мировая премьера анимационной ленты состоится уже 8 марта 2024 года.

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