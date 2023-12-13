Вышел первый трейлер «Кунг-фу Панды 4» — премьера уже 8 марта

Студия Dreamworks представила первый трейлер «Кунг-фу Панды 4» — продолжения знаменитой серии мультфильмов о панде по имени По и его друзьях. Премьера анимационной ленты состоится уже 8 марта.

Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Animated Videos. Права на видео принадлежат Dreamworks.

Четвёртый мультфильм расскажет, как герой столкнётся с новым противником, способным принимать формы побеждённых оппонентов. К озвучке главного героя вернётся Джек Блэк, который исполнял роль панды по имени По во всех полнометражных картинах и в мультсериале от Netflix.

«Кунг-Фу Панда» — серия мультфильмов, повествующая об антропоморфной панде по имени По, которая становится настоящим мастером кунг-фу. За три картины франшиза собрала в мировом прокате более $ 2 млрд и несколько раз была номинирована на премию «Оскар».