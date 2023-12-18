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Джеймс Ганн хочет, чтобы новые Стражи Галактики и дальше развивались в фильмах Marvel

Джеймс Ганн хочет, чтобы новые Стражи Галактики и дальше развивались в фильмах Marvel
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Недавно режиссёр трилогии «Стражи Галактики» Джеймс Ганн высказался по поводу развития своих персонажей в будущем киновселенной Marvel. Он бы хотел, чтобы они и дальше развивались.

По словам Ганна, в том плане он бы полностью доверился главе MCU Кевину Файги.

Мы с Кевином в прекрасных отношениях. Хотя некоторые персонажи не вернутся, z бы хотел, чтобы «Стражи Галактики» продолжали развиваться с новым составом. В этом я бы доверился Кевину, который выберет для этого подходящего человека.

Напомним, что Ганн больше не вернётся к съёмкам «Стражей Галактики». Третий фильм для постановщика в киновселенной Marvel стал последним. После ленты он перешёл в руководство обновлённой киновселенной DC.

О будущем «Стражей Галактики» пока что ничего неизвестно.

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